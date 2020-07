È morto ieri l’autista di autobus massacrato di botte da passeggeri che non volevano indossare la mascherina (Di domenica 12 luglio 2020) È morto ieri l’autista di autobus massacrato di botte da passeggeri che non volevano indossare la mascherina. La giustizia “punirà gli autori di questo odioso crimine”, ha detto su Twitter il nuovo primo ministro Jean Castex, dopo che l’autista, aggredito domenica scorsa, è spirato ieri sera in ospedale. Diversi esponenti politici di tutti i partiti politici hanno espresso la loro indignazione. È morto ieri l’autista di autobus massacrato di botte da passeggeri che non volevano indossare la mascherina Philippe ... Leggi su nextquotidiano

