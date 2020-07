«E l’Islam????»: la pioggia di critiche dei ferventi cattolici alle foto di Libero di Silvia Romano che beve birra (Di domenica 12 luglio 2020) In un atto di stalking, come se fosse una diva da copertina rosa che va inseguita per ottenere uno scatto esclusivo da pubblicare, Silvia Romano è stata fotografata mentre beve una birra in un bar insieme a un amico. Le foto sono state pubblicate oggi su Libero, che sottolinea come le regole dell’Islam – chi lo avrebbe mai detto? – vietino di bere birra. Il quotidiano rimarca, in un pezzo dedicato interamente a questa cosa, come la giovane beva una birra infrangendo le regole dell’Islam e scrivendo anche un “sicuramente sarà analcolica…” per aizzare ulteriormente gli animi. LEGGI ANCHE >>> Silvia Romano: «Il mio velo è ... Leggi su giornalettismo

