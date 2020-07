Dybala Juventus, rinnovo o addio? Paratici chiarisce il futuro della Joya (Di domenica 12 luglio 2020) Dybala Juventus – Anche contro l’Atalanta Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo e la Juventus sa benissimo di poter sempre contare su di lui. Anche se non ha segnato, sono state tante le sue iniziative in campo degne di nota. In questa stagione il rendimento del numero dieci è cresciuto in maniera vertiginosa. Sarri gli ha dato grande fiducia, pur schierandolo a volte nella posizione di falso nueve, e lui la sta ripagando nel migliore dei modi. Ormai titolare fisso, è destinato a diventare una bandiera del club bianconero. E la conferma è arrivata anche dalle parole del direttore sportivo Fabio Paratici. Dybala Juventus, Paratici blinda la Joya Come riporta “Sky ... Leggi su juvedipendenza

