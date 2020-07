Domani assemblea Lega Serie A, linea dura club: «Sky paghi o niente partite» (Di domenica 12 luglio 2020) Si annuncia calda l'assemblea della Lega Serie A di Domani. All'ordine del giorno c'è la prossima mossa nella vertenza con Sky, dopo la decisione con cui il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Lega nei confronti della pay tv per il mancato pagamento dell'ultima rata dei diritti tv della stagione in corso, emettendo un decreto ingiuntivo ma non esecutivo. La causa è destinata a durare almeno fino a dicembre.L'assemblea potrebbe deliberare una nuova diffida nei confronti di Sky e alcuni club, in particolare quelli che a maggio avevano spinto per il decreto ingiuntivo, sono per la linea dura: o l'emittente paga entro una settimana, oppure minacciano di spegnere il... Leggi su digital-news

Si annuncia calda l’assemblea della Lega Serie A di domani. All’ordine del giorno c’è la prossima mossa nella vertenza con Sky, dopo la decisione con cui il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d ...

