Disabili, niente sostegno nelle accademie musicali. La petizione: "Discriminatorio" (Di domenica 12 luglio 2020) In Italia per gli studenti Disabili, con disturbi dell'apprendimento, deficit intellettivi o cognitivi nei conservatori non è prevista nessuna tipologia di sostegno e assistenza durante l'intero percorso di studi nell'Alta Formazione Artistico e Musicale (AFAM). Mentre nelle scuole primarie e secondarie e nelle università gli allievi con Disabilità possono ricevere supporto, seppure con tante criticità, questo non avviene nelle accademie di musica. Proprio per colmare questo vuoto, il 22 maggio è stata depositata in Parlamento una proposta di legge per istituire dei comitati specifici per la Disabilità nei conservatori e la figura dei tutor che dovrebbero accompagnare gli studenti ...

Novità Isee 2020 : disabili e familiari niente più giacenza da conto corrente - le novità Tante novità sul fronte della disabilità: indennità escluse dall’Isee e bonus 600 euro per coloro che assistono un disabile “caregiver”. Si tratta di particolari indennità comprese quelle a favore del ...

In Italia per gli studenti disabili, con disturbi dell’apprendimento, deficit intellettivi o cognitivi nei conservatori non è prevista nessuna tipologia di sostegno e assistenza durante l’intero perco ...

