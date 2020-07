Diego Costa: «Champions League, missione compiuta» – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del raggiungimento della qualificazione in Champions League dei Colchoneros. «L’Atletico Madrid è una grande squadra, la qualificazione in Champions è il minimo per noi. Quest’anno non è stato un obiettivo facile da raggiungere, ma ci siamo riusciti. Ora vogliamo continuare nella nostra striscia di vittorie in campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Liga - l'Atletico Madrid vince in dieci grazie a Diego Costa Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid riesce a gettare il cuore oltre l'ostacolo vince ndo 1-0, in dieci , contro il Betis . grazie a questo successo gli uomini guidati da Simeone raggiungono quota 66 ...

, SPAGNA, - L' Atletico riesce a gettare il cuore oltre l'ostacolo ndo 1-0, in , contro il Betis . a questo successo gli uomini guidati da Simeone raggiungono quota 66 ... Barcellona-Atletico Madrid : Ter Stegen para il rigore a Diego Costa - ma l’arbitro fa ripetere (VIDEO) Alquanto particolare l’episodio accaduto durante Barcellona-Atletico Madrid , match valido per la trentatreesima giornata di Liga 2019/2020. I colchoneros hanno infatti guadagnato un rigore dopo un fallo di Vidal ai danni di Carrasco. Sul ...

Alquanto particolare l’episodio accaduto durante , match valido per la trentatreesima giornata di Liga 2019/2020. I colchoneros hanno infatti guadagnato un dopo un fallo di Vidal ai danni di Carrasco. Sul ... Barcellona-Atletico Madrid : autorete di Diego Costa - blaugrana in vantaggio (VIDEO) Dopo 11′ il Barcellona è in vantaggio sull’Atletico Madrid nel match valido per la trentatreesima giornata di Liga 2019/2020. Messi prova a calciare direttamente in porta ma Diego Costa devia in calcio d’angolo. Calcio ...

SciabolataFFP : invece Conte mi lasciò in panchina. Iniziai a scaldami al 70', ma niente: arriviamo al 78' e ancora non mi metteva… - andre_agius : @forumJuventus Diego Costa in questo momento: - rrrhaenys : Lewandowski, Diego Costa, Benzema, Cavani, Ramos, Immobile, Casemiro - Terminator2042 : RT @Flip_da_59: Salute to Diego Costa!!! ???????? - zazoomblog : Liga lAtletico Madrid vince in dieci grazie a Diego Costa - #lAtletico #Madrid #vince #dieci -