Diabete di tipo 2: ertugliflozin alleato del cuore (Di domenica 12 luglio 2020) Diabete di tipo 2, ertugliflozin riduce di un terzo i ricoveri per scompenso cardiaco secondo i dati dallo studio VERTIS CV appena presentato Arrivano dall’80esimo congresso dell’American Diabetes Association i dati dallo studio VERTIS CV (eValuation of ertugliflozin effIcacy and Safety CardioVascular) che ha valutato l’efficacia e la sicurezza cardiovascolare (CV) di ertugliflozin, nuova opzione terapeutica… L'articolo Diabete di tipo 2: ertugliflozin alleato del cuore Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Diabete di tipo 2 : dapagliflozin riduce l’insorgenza dapagliflozin riduce di un terzo l’insorgenza di Diabete di tipo 2 una nuova analisi dello studio DAPA-HF presentati al congresso annuale ADA Negli adulti con insufficienza cardiaca la terapia giornaliera a scopo profilattico con ...

di un terzo l’insorgenza di di 2 una nuova analisi dello studio DAPA-HF presentati al congresso annuale ADA Negli adulti con insufficienza cardiaca la terapia giornaliera a scopo profilattico con ... Coronavirus e diabete tipo 2 : che effetto ha avuto la pandemia sui pazienti? Si chiama “inerzia clinica” o “inerzia terapeutica” ed è il ritardo con cui ogni paziente con diabete Mellito ha accesso alla cura migliore per il proprio specifico caso. Riguarda non solo il momento della ...

Si chiama “inerzia clinica” o “inerzia terapeutica” ed è il ritardo con cui ogni paziente con Mellito ha accesso alla cura migliore per il proprio specifico caso. Riguarda non solo il momento della ... Tumori : diabete tipo 2 triplica il rischio Il diabete tipo 2 triplica il rischio di insorgenza di cancro rispetto alla popolazione generale. Inoltre ha fino al 60% di probabilità maggiore di demenza vascolare Un paziente colpito da diabete tipo 2 corre un rischio triplo di contrarre ...

zazoomblog : Diabete di tipo 2: dapagliflozin riduce l’insorgenza - #Diabete #dapagliflozin #riduce - RocheItalia : Due studi pubblicati sul @bmj_latest dimostrano che un piccolo aumento nel consumo di frutta, verdura e cereali int… - robanza1 : RT @msdsalute: Special Prize #BIC2020, categoria medico scientifica per #SpingersiOltre, la campagna educazionale social di MSD Italia per… - SHIN_Fafnhir : @Alberto81815900 @HuffPostItalia Dipende da cosa scatena il sistema immunitario. In alcuni casi se la cellula non e… - Onofrio78033471 : RT @msdsalute: Special Prize #BIC2020, categoria medico scientifica per #SpingersiOltre, la campagna educazionale social di MSD Italia per… -