Decide di fare il bagno nonostante il mare agitato: turista muore affogato nel Ravennate (Di domenica 12 luglio 2020) Aveva deciso di fare il bagno insieme agli amici, ma le condizioni del mare si sono rivelate fatali. Una persona e’ morta affogata oggi pomeriggio a Lido di Dante, nel Ravennate, nel tratto di mare antistante la spiaggia libera a sud. Dalle prime informazioni si tratterebbe di uno straniero. Era in compagnia di altri 3 amici, ma tutti sono stati sopraffatti dal mare agitato. Tre sono stati salvati mentre per il quarto non c’e’ stato nulla da fare: il suo corpo e’ stato recuperato senza vita. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco con l’ausilio di un elicottero. La costa adriatica è sferzata da forti venti che hanno determinato mareggiate sulle regioni esposte. Meteo, temporali tra ... Leggi su meteoweb.eu

