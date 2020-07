Deadpool: Ryan Reynolds vuole il personaggio nel Marvel Cinematic Universe, senza censure (Di domenica 12 luglio 2020) Ryan Reynolds ha commentato in maniera ironica il futuro di Deadpool tramite un post su Instagram dell'amico Hugh Jackman. Ryan Reynolds ha commentato in maniera ironica il futuro di Deadpool tramite un post su Instagram dell'amico Hugh Jackman. L'attore australiano ha infatti pubblicato delle immagini e un video tratti dal film X-Men: Giorni di un futuro passato, ora disponibile su Disney+ negli Stati Uniti, e senza censure nonostante ci sia una scena con la parola fuck e un'altra dove si vede il sedere di Jackman. L'ex-interprete di Wolverine ha commentato "Quello era il mio futuro, ma ora sembra più il mio passato." Tra i commenti dei follower è spuntato quello di Reynolds, con la seguente frase: "Non vedo l'ora ... Leggi su movieplayer

