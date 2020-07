De Roon cita i Rolling Stones: «Non sempre si ottiene ciò che si merita» (Di domenica 12 luglio 2020) Marten De Roon ha chiamato in causa i Rolling Stones per esternare le proprie emozioni dopo il pareggio contro la Juve L’Atalanta avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più del pareggio maturato all’Allianz Stadium contro la Juve. La banda di Gasperini ha dominato per larghi tratti il match portandosi a casa un punticino. Marten De Roon ha usato il proprio profilo Instagram per esternare le emozioni dopo il match. «Come dicono i Rolling Stones: non puoi sempre ottenere quello che vuoi. Oggi è stato che non si ottiene sempre ciò che si merita. Sono orgoglioso di questa squadra. Continuiamo a crescere e a sorprendere» View this post on ... Leggi su calcionews24

Atalanta - De Roon cita i Rolling Stones e aggiunge : “Non sempre si ottiene ciò che si merita” Una splendida Atalanta è quasi riuscita nell'impresa di battere la Juventus allo Stadium. Per due volte in vantaggio, la Dea è stata raggiunta da due calci di rigore di Cristiano Ronaldo, assegnati per falli di mano. Il primo, molto ...

zazoomnews : Atalanta De Roon cita i Rolling Stones e aggiunge: “Non sempre si ottiene ciò che si merita” - #Atalanta #Rolling… - ItaSportPress : Atalanta, De Roon cita i Rolling Stones e aggiunge: 'Non sempre si ottiene ciò che si merita' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Roon cita Atalanta, De Roon cita i Rolling Stones e aggiunge: “Non sempre si ottiene ciò che si merita” ItaSportPress De Roon cita i Rolling Stones: «Non sempre si ottiene ciò che si merita»

Marten De Roon ha chiamato in causa i Rolling Stones per esternare le proprie emozioni dopo il pareggio contro la Juve L’Atalanta avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più del pareggio maturato all ...

Marten De Roon ha chiamato in causa i Rolling Stones per esternare le proprie emozioni dopo il pareggio contro la Juve L’Atalanta avrebbe sicuramente meritato qualcosa in più del pareggio maturato all ...