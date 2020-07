D’Aversa: “La società ci ha motivato, i ragazzi hanno sempre fatto la prestazione” (Di domenica 12 luglio 2020) Intervenuto nel post gara, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio in extremis contro il Bologna: “Sinceramente l’approccio non è stato dei migliori. Purtroppo stiamo pagando delle disattenzioni, abbiamo preso gol da angolo. Devo dire che a parte il primo tempo di oggi e quello con la Fiorentina i ragazzi hanno sempre fatto la prestazione. Stiamo pagando molto gli infortunati come l’anno scorso, sfido chiunque a giocare senza centravanti di ruolo. Con Cornelius abbiamo avuto risultati importanti e senza centravanti si fa fatica. L’anno scorso avevamo giocatori da B e di Lega Pro, salvarsi è stato un miracolo. Quest’anno ci deve servire per non fare lo stesso, abbiamo sette punti in più, mi auguro di recuperare la ... Leggi su alfredopedulla

Parma - D’Aversa : “La Fiorentina ha bisogno di fare risultato - ma noi vogliamo salvezza aritmetica” L’allenatore del Parma , Roberto D’Aversa, ha parlato al sito ufficiale del club ducale alla vigilia della gara interna contro la Fiorentina : “C’è qualche situazione da valutare, c’è qualcuno che ha qualche ...

L’allenatore del , Roberto D’Aversa, ha parlato al sito ufficiale del club ducale alla vigilia della gara interna contro la : “C’è qualche situazione da valutare, c’è qualcuno che ha qualche ... Parma - D’Aversa : “La squadra sta bene - contro il Verona scontro salvezza” Alla vigilia di Verona-Parma, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2019/2020, il tecnico dei ducali Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dei suoi: “A livello fisico la squadra sta bene e sta ...

sportli26181512 : D’Aversa e la rimonta insperata: “Parma, un 2-2 che sembrava impossibile”: D’Aversa e la rimonta insperata: “Parma,… - ParmaLiveTweet : D'Aversa in conferenza: 'Contento per Inglese. Nella ripresa abbiamo fatto la partita' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Parma, D'Aversa: 'L'anno scorso un miracolo salvarci, ringrazio la società che ci ha motivati' - ParmaLiveTweet : D'Aversa: 'Ringrazio la società che ci ha caricati in settimana' - TuttoMercatoWeb : Parma, D'Aversa: 'L'anno scorso un miracolo salvarci, ringrazio la società che ci ha motivati' -