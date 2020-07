Dalla Spagna: il Manchester United è interessato a Dembelé (Di domenica 12 luglio 2020) Il Manchester United è alla ricerca di un esterno d’attacco, e secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, avrebbe chiesto informazioni per Ousmane Dembelé. Il francese, attualmente, non vorrebbe lasciare il club spagnolo. La sua intenzione è quella di convincere in maglia blaugrana a seguito dei numerosi infortuni che l’hanno condizionato. Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo Dalla Spagna: il Manchester United è interessato a Dembelé proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Dalla Spagna - un ex Palermo pronto a tornare in Serie A Della Serie "a volte ritornano". Dalla Spagna sono sicuri, la Lazio sta per riportare in Italia il trequartista argentino ex Palermo Franco Vazquez. Il calciatore, che aveva presenziato anche in Nazionale azzurra nel 2015 potrebbe rivedersi in Serie ...

Dalla Spagna sono sicuri, la Lazio sta per riportare in Italia il trequartista argentino ex Palermo Franco Vazquez. Il calciatore, che aveva presenziato anche in Nazionale azzurra nel 2015 potrebbe rivedersi in Serie A.

Dalla Spagna - futuro di Ronaldo alla Juventus in dubbio. Preso già il sostituto
Ronaldo potrebbe dire addio alla Juventus Secondo quanto riportato dalla testata giornalista spagnola Don Balon. L'articolo Dalla Spagna, futuro di Ronaldo alla Juventus in dubbio. Preso già il sostituto proviene da ForzAzzurri.net.

Dalla Spagna - Kluivert si offre al Barcellona: la Roma chiede 35 milioni
Justin Kluivert è sul mercato. Il giovane attaccante della Roma può essere sacrificato per risanare le casse del club e l'attenzione dei club di certo non manca. La cessione dell'olandese, insieme a quella di Under.

Alvaro Bautista, nell’anno del suo debutto in Superbike, è diventato la sorpresa della stagione 2019, facendo crescere anche tra i più scettici la passione per le derivate di serie. Il mondiale Superb ...

Coronavirus, Galli: «È evidente il virus corre grazie ai super diffusori»

L’infettivologo dell’ospedale Sacco: «In Italia ci sono infezioni nuove, non sono più soltanto vecchi contagi». Sulla scuola: «Piuttosto che distanziare i bambini serve una buona sorveglianza sanitari ...

