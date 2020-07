Dalla Cig alle politiche attive, ecco come saranno i nuovi ammortizzatori (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo ritardi e polemiche, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, è pronta alla revisione dell’attuale sistema, riformato nel 2015. Al via gli incontri con imprese e sindacati. Più spazio alla formazione. Leggi su ilsole24ore

Taxdailynews : Dalla Cig alle politiche attive, ecco come saranno i nuovi ammortizzatori - lnerli1 : RT @24NormeTributi: Dalla Cig alle politiche attive, ecco come saranno i nuovi ammortizzatori - 24NormeTributi : Dalla Cig alle politiche attive, ecco come saranno i nuovi ammortizzatori - qui_finanza : Catalfo annuncia maxi riforma post Covid, dalla cig alla disoccupazione: cosa cambia Cosa cambia dopo il Coronavirus - FilippoCarmigna : Dalla Cig alle politiche attive, ecco come saranno i nuovi ammortizzatori @sole24ore -