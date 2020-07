Dal 31 luglio al 2 agosto la quarta edizione di Milano Museocity (Di domenica 12 luglio 2020) Si terrà dal 31 luglio al 2 agosto 2020 la quarta edizione di “Milano Museocity”, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano Cultura, e realizzata in collaborazione con l’Associazione Museocity, che vedrà per tre giorni i musei milanesi protagonisti di centinaia gli appuntamenti tra visite guidate, aperture straordinarie e iniziative speciali, tutte legate dal filo conduttore di questa edizione, “Donne protagoniste”, in coerenza con il tema del palinsesto culturale 2020 “I talenti delle donne” promosso dall’Assessorato alla Cultura. “Milano Museocity” 2020 punterà a mettere in luce non solo le doti di artiste, ... Leggi su laprimapagina

