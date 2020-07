Crosetti: «i tifosi della Juve ieri si sono chiesti: “perché Gasperini non l’abbiamo preso noi?”» (Di domenica 12 luglio 2020) Nonostante il pareggio, la prova di ieri contro l’Atalanta è stata a dir poco deludente per la Juve, secondo Maurizio Crosetti, che parla di notte buia in cui “non ci sarà stato neppure uno Juventino che non abbia pensato: ma perché Gasperini non l’abbiamo preso noi?” I due rigori salvano la classifica, ma non la Juve che sprofonda in un limbo di torpore dal quale non sembra volersi o potersi svegliare la Juve a tratti è sembrata vecchia. Una squadra stantia. Palla al più bravo e ci pensi lui, oppure palla contro il braccio di un avversario che magari ci scappa il rigore Se è vero che l’obbiettivo della Juve di Sarri è la Champions, la ... Leggi su ilnapolista

