Covid, pericoloso sorpasso: in Italia più pensioni che buste paga (Di domenica 12 luglio 2020) Un sorpasso statistico che suscita non poca preoccupazione e, al contempo, accende i riflettori sulla sostenibilità del sistema pensionistico nel nostro Paese. “Con un notevole grado di certezza, fa sapere l’Ufficio studi della CGIA, possiamo affermare che il numero delle pensioni erogate in Italia ha superato quello degli occupati” In virtù degli ultimi dati disponibili, se nello scorso mese di maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni di unità , gli assegni pensionistici erogati sono superiori. Al 1° gennaio 2019, infatti, la totalità delle pensioni erogate in Italia ammontava a 22,78 milioni. Se teniamo conto del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro da parte di ... Leggi su quifinanza

Caro direttore, non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un'emergenza tutt'altro che risolta e che p ...

