Covid, la virologa di Hong Kong inchioda la Cina: 'Hanno insabbiato le ricerche sul virus' (Di domenica 12 luglio 2020) Per questo, come riportata tgcom24, è stata costretta ad abbandonare la sua vecchia vita per approdare negli Stati Uniti. "Sono venuta qui per raccontare la verità su come il Covid-19 è riuscito a ... Leggi su isnews

Covid - virologa di Hong Kong : 'Pechino ha insabbiato le ricerche sul virus' 'Se ne avessi parlato in Cina, mi avrebbero imprigionato o forse peggio'. La dottoressa Li-Meng Yan , intervistata da Fox News, chiarisce subito il motivo che l'ha costretta ad abbandonare la sua ...

'Se ne avessi parlato in Cina, mi avrebbero imprigionato o forse peggio'. La dottoressa Li-Meng Yan , intervistata da Fox News, chiarisce subito il motivo che l'ha costretta ad abbandonare la sua ... Emergenza Covid-19 - la virologa Ilaria Capua va controcorrente “Il virus non si indebolisce con il cado - poteva andarci molto peggio” Ilaria Capua va controcorrente e durante la trasmissione DiMartedì andata in onda su la7 ha parlato del virus e della ipotesi che si fosse indebolito per il caldo: «Il virus non si indebolisce perché soffre il ...

