Covid, il ministro Boccia: «Sempre pronti a chiudere a zone, il Paese non sottovaluti il virus»

ministro Boccia, vuole lanciare un appello affinché il centrodestra voti a favore del prolungamento dello stato d?emergenza?«Non serve alcun appello».

Stato d'emergenza, Dpcm e proroga dello stato d'emergenza da parte del governo Conte: ecco la road map dell'esecutivo alle prese con il coronavirus. Martedì in Senato il ministro della Salute Roberto ...Non si può più prescindere da una riforma fiscale. Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è che le cose devono necessariamente cambiare dopo il covid, che tutto va riformato perché nulla sarà come pr ...