Covid 19, peruviani atterrati a Fiumicino, vengono respinti per motivi sanitari: erano negativi ai test (Di domenica 12 luglio 2020) A Fiumicino sono stati respinti 11 cittadini del Perù che erano atterrati nell’Aeroporto Leonardo da Vinci nella giornata di ieri sera, con la motivazione dei motivi sanitari legati alle norme anti-Covid 19. I cittadini peruviani provenivano dalla capitale spagnola di Madrid, dove avevano fatto scalo dal Sud America prima di approdare in Italia. Il Perù infatti rientra tra i 13 Paesi mondiali a rischio Coronavirus, in una condizione che ha spinto il Governo italiana a chiudere le rotte aeree con questa realtà sudamericana per evitare rischi di contagio o importazioni del virus nel nostro Stato. Gli stranieri atterrati a Fiumicino, prima sono stati passati al termoscanner risultando ... Leggi su ilcorrieredellacitta

