Coronavirus, ultime notizie – Oms: nuovo record mondiale di contagi. L’analisi Usa: il 40% dei positivi è asintomatico (Di domenica 12 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19L’epidemia di Coronavirus non rallenta nel mondo, a partire dagli Stati Uniti dove, stando ai dati della John Hopkins University, i casi hanno superato la soglia di 3,2 milioni. Segue il Brasile con oltre 1,8 milioni di infezioni e l’India con oltre 820 mila casi. In totale al mondo i casi di Coronavirus hanno superato quota 12,6 milioni. In Italia i casi totali sono 242.827. ITALIA Berlusconi in pressing su Conte: «Evitare forzature costituzionali» ANSA/LUIGI SALSINILa proroga a fine anno dello stato ... Leggi su open.online

Il governo metropolitano di Tokyo ha comunicato altri 206 casi di contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un numero analogo a quello di ieri, e per il quarto giorno

Il governo metropolitano di Tokyo ha comunicato altri 206 casi di contagi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, un numero analogo a quello di ieri, e per il quarto giorno

Coronavirus, Parma-Bologna a rischio rinvio? Filtrano grosse preoccupazioni in Serie A dopo la prima positività riscontrata dal ritorno in campo post-lockdown. E' del Parma il primo tesserato positivo in Serie A.

Coronavirus, Parma-Bologna a rischio rinvio? Filtrano grosse preoccupazioni in Serie A dopo la prima positività riscontrata dal ritorno in campo post-lockdown. E' del Parma il primo tesserato positivo in Serie A.

Coronavirus: Pakistan - 74 morti in ultime 24 ore. Il Pakistan registra 74 nuovi decessi e 2.521 contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore.

