Coronavirus, tutti negativi i calciatori e i membri dello staff del Parma sottoposti al nuovo test (Di domenica 12 luglio 2020) Il Parma ha effettuato i nuovi controlli dopo il caso di positività riscontrato ieri su un membro dello staff. tutti i nuovi test hanno dato esito negativo. Questo il comunicato ufficiale: “Il Parma Calcio 1913 comunica che – in osservanza ai protocolli ministeriali – in seguito al caso di positività al Covid-19 riscontrato nell’ultimo ciclo di esami molecolari relativamente a un membro (non calciatore e asintomatico) del gruppo squadra, è stato effettuato questa mattina un nuovo ciclo di test molecolari. Tutto il gruppo squadra è risultato negativo, compreso il membro in questione, che continuerà l’isolamento e per il quale sono in corso gli approfondimenti del caso. La squadra ... Leggi su calcioweb.eu

repubblica : Coronavirus, Padova: padre della sposa posititvo: tutti i 91 invitati al matrimonio in quarantena - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al polo logistico Tnt di Bologna: “18 casi positivi, tutti asintomatici” - VanityFairIt : «Arrabbiatevi, fatevi sentire», dice Emma, solidale con gli operatori dello spettacolo costretti all'inattività dal… - CalcioWeb : #Coronavirus, gli esisti dei nuovi test effettuati dal #Parma tutti negativi i calciatori e i membri del gruppo squ… - cn1926it : #Parma, il comunicato: 'Abbiamo fatto i test a tutti i tesserati'. L'esito degli esami -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutti Coronavirus, Crisanti: «Tamponi a tutti in aeroporto: è l’unica strada» Il Messaggero L’attrice Aishwarya Rai e la figlia positive al Covid 19, dopo il ricovero del marito e del suocero

La star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan e la figlia di 8 anni sono risultate positive al Coronavirus e sono attualmente in quarantena in casa. Nella giornata di ieri, il suocero e il marito di Ais ...

Lockdown “maledetto”, ansia e depressione per 3 italiani su quattro durante il Coronavirus

Durante il periodo del lockdown si sono registrati sintomi depressivi o ansiosi per un italiano su quattro ed i disturbi del sonno sono risultati in forte crescita tra la popolazione, soprattutto per ...

La star di Bollywood Aishwarya Rai Bachchan e la figlia di 8 anni sono risultate positive al Coronavirus e sono attualmente in quarantena in casa. Nella giornata di ieri, il suocero e il marito di Ais ...Durante il periodo del lockdown si sono registrati sintomi depressivi o ansiosi per un italiano su quattro ed i disturbi del sonno sono risultati in forte crescita tra la popolazione, soprattutto per ...