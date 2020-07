Coronavirus, Trump usa per la prima volta mascherina in pubblico (Di domenica 12 luglio 2020) Donald Trump ha usato per la prima volta in pubblico una mascherina contro il Coronavirus. E' avvenuto durante una visita all'ospedale militare Walter Reed a Bethesda, Maryland, a pochi chilometri ... Leggi su tgcom24.mediaset

