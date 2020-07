Coronavirus, Trump cede e indossa la mascherina. Nel mondo ieri oltre 228mila positivi: nuovo record (Di domenica 12 luglio 2020) Donald Trump ha usato per la prima volta in pubblico una mascherina contro il Coronavirus Visitando oggi l'ospedale militare Walter Reed a Bethesda, Maryland, a pochi chilometri dalla Casa Bianca. Le ... Leggi su leggo

repubblica : Coronavirus, Trump indossa la mascherina: è la prima volta che lo fa in pubblico - mante : Nel giro di due giorni due dei principali minimizzatori dei rischi legati al coronavirus, Donald Trump e Boris John… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump usa per la prima volta mascherina in pubblico #trump - anna_ex_belva : RT @paoloigna1: Mascherina indossata in pubblico per la prima volta BBC News - Coronavirus: Donald Trump finally wears mask in public https… - paoloigna1 : Mascherina indossata in pubblico per la prima volta BBC News - Coronavirus: Donald Trump finally wears mask in publ… -