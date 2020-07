Coronavirus, Speranza “Record contagi nel mondo, mantenere prudenza” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Twitter.(ITALPRESS). Coronavirus, Speranza “Record contagi nel mondo, mantenere prudenza” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza: 'Continuare sulla linea della prudenza' #ANSA - TgLa7 : #Coronavirus, #Speranza: continuare su linea prudenza. Alla luce del record di contagi nel mondo - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il ministro della Salute ha dato mandato all'ufficio legislativo del suo dicastero per verificare il… - Christi40404256 : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Speranza: 'Entro fine anno l'#Italia avrà le prime dosi di #vaccino' - anna95859997 : @robersperanza E basta! non siete stanchi di dire falsità? Speranza lei non è un esperto si faccia da parte e dia… -