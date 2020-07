Coronavirus, Speranza “Record contagi nel mondo, mantenere prudenza” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, su Twitter.(ITALPRESS). L'articolo Coronavirus, Speranza “Record contagi nel mondo, mantenere prudenza” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

