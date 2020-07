Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nuovi casi, altri 9 morti. Continua il calo dei tamponi (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 234 i nuovi positivi al Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, nonostante i tamponi effettuati siano stati appena 38mila: dopo i 188 casi di ieri, il trend del contagio torna a salire. Mentre resta contante la diminuzione del numero di test: se sabato erano stati poco più di 45mila, oggi scendono ancora. I dati riportati dal ministero della Salute segnalano poi altre 9 vittime del Covid, di cui otto sono in Lombardia. Le buone notizie arrivano dai ricoveri in terapia intensiva: 50 in meno, che fanno scendere il totale a 776. In sette regioni e nella Provincia di Trento sono stati registrati zero contagi. In aggiornamento L'articolo Coronavirus, risalgono i contagi: 234 nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus - risalgono i contagi. Scendono a 12 invece i morti e calano anche le terapie intensive Sale per il secondo giorno di fila la curva epidemica in Italia. Oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l'aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il ...

Sale per il secondo giorno di fila la curva epidemica in Italia. Oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l'aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il ... Coronavirus - risalgono i contagi : 15 decessi in 24 ore (Teleborsa) – Torna a risalire i contagi da Coronavirus in Italia dove, nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 nuovi casi contro i 138 del giorno prima. Di questi 71 sono in Lombardia, il 36,7% del totale, e 49 in Emilia Romagna: il totale ...

(Teleborsa) – Torna a risalire i da in Italia dove, nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 nuovi casi contro i 138 del giorno prima. Di questi 71 sono in Lombardia, il 36,7% del totale, e 49 in Emilia Romagna: il totale ... Coronavirus : 138 nuovi casi - risalgono i decessi : il bollettino del 7 luglio Sono 138 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, dai 208 di ieri, secondo il bollettino diffuso oggi 7 luglio 2020 dal ministero della Salute. Il dato odierno fa salire a 241.956 il totale dei contagi (compresi deceduti e guariti) da inizio ...

Nessun nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva anche nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'e ...

Nessun nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva anche nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'e ...