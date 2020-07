Coronavirus, positivi 28 migranti sbarcati a Roccella Jonica. Proteste ad Amantea. Jole Santelli: “Intervenga il governo o vieto gli sbarchi” (Di domenica 12 luglio 2020) Il sindaco: “Un dovere accoglierli” Questo sbarco è il secondo in dieci giorni. Insorge anche la governatrice della Calabria: «Immigrazione fuori controllo» e dà un ultimatum al governo Leggi su lastampa

Coronavirus - allerta migranti positivi in Calabria e Sicilia : si cerca un’altra nave per la quarantena Contatti sono in corso, a quanto si apprende, tra Viminale e Protezione civile per mettere a disposizione un’altra nave (oltre a quella dislocata a Porto Empedocle, la Moby Zaza’) da collocare tra Calabria e Sicilia e da destinare ...

Contatti sono in corso, a quanto si apprende, tra Viminale e Protezione civile per mettere a disposizione un’altra (oltre a quella dislocata a Porto Empedocle, la Moby Zaza’) da collocare tra e e da destinare ... Coronavirus - 14 positivi nella Chapecoense : stop al campionato Il Brasile continua a rappresentare uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus , con 1,84 milioni di casi e oltre 71 mila decessi dall'inizio della pandemia, dati aggiornati al 12 luglio,. Eppure si è ...

Il Brasile continua a rappresentare uno dei paesi più colpiti dal , con 1,84 milioni di casi e oltre 71 mila decessi dall'inizio della pandemia, dati aggiornati al 12 luglio,. Eppure si è ... Coronavirus - in Lombardia 77 nuovi positivi e 8 decessi commenta Sono 77 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 debolmente positivi con 9.545 tamponi effettuati. I decessi sono 8, per un totale di 16.748 morti dall'...

