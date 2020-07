Coronavirus, Parma-Bologna a rischio rinvio? Le ultime (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus, Parma-Bologna a rischio? Filtrano grosse preoccupazioni in Serie A dopo la prima positività riscontrata dal ritorno in campo post-lockdown. Ecco le ultimissime. E’ del Parma il primo tesserato positivo in Serie A. Non si tratta di un calciatore, ma di un membro dello staff della squadra di Roberto D’Aversa. Asintomatico, è stato ovviamente posto … L'articolo Coronavirus, Parma-Bologna a rischio rinvio? Le ultime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Serie A - un positivo al Coronavirus nello staff del Parma : squadra in isolamento Un caso di Coronavirus al Parma anche se non si tratta di un calciatore . La società ducale ha fatto sapere in una nota che «l'ultima Serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19...

Un caso di al anche se non si tratta di un calciatore . La società ducale ha fatto sapere in una nota che «l'ultima di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19... Coronavirus : un positivo nel Parma (ma non è un calciatore) L'allenatore D'Aversa: «E' venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ...

L'allenatore D'Aversa: «E' venuto fuori un caso di positività però per fortuna la persona è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ... Emergenza Covid-19 - il Coronavirus torna in serie A - positivo un uomo dello staff del Parma E’ di poche ore fa la notizia che un componente dello staff del Parma è risultato positivo al Covid- 19. A renderlo noto è stata la stessa dirigenza della squadra. La dirigenza ha voluto precisare che non si tratta di un ...

SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - SkyTG24 : Serie A, un caso positivo nel Parma, squadra in isolamento - Agenzia_Ansa : Un positivo al Coronavirus nel Parma, squadra in isolamento #ANSA - infoitsport : Serie A, caso coronavirus nel Parma: si gioca Parma - Bologna? - infoitsport : Parma, tesserato positivo al Coronavirus: la Serie A non si ferma -