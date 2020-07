Coronavirus | nuovo record di contagi | negli Usa e in tutto il mondo

Coronavirus, nuovo record di contagi<br> negli Usa e in tutto il mondo (Di domenica 12 luglio 2020) In un solo giorno si sono registrati 228.186 nuovi contagi da Coronavirus nel mondo. La pandemia è al suo apice e l'OMS snocciola numeri sempre più preoccupanti. Nella giornata di venerdì i decessi in tutto il mondo sono stati 5.568, mentre ieri se ne sono registrati 5.286. Al momento dunque, secondo i dati del Coronavirus Resource Center della John Hopkins University, sono 12.721.778 i positivi in tutto il mondo, i morti sono stati in totale 565.218 e gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito con 3.242.073 e 134.729 morti. Ieri gli Usa hanno registrato un nuovo record di 66.528 nuovi contagi in 24 ore e 760 morti. A seguire troviamo il Brasile con 70.398 ... Leggi su blogo

