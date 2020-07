Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 228 mila in un giorno (Di domenica 12 luglio 2020) I casi giornalieri di Coronavirus a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220.000 venerd scorso segnando un nuovo record dall inizio della pandemia: quanto emerge dal sito dell ... Leggi su gazzettadelsud

LaStampa : Coronavirus, lo sfogo dell'infermiere di Cremona sui social: abbiamo di nuovo pazienti gravi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo record di contagi in #Usa. 66.528 in 24 ore - repubblica : Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo: 220mila in un solo giorno. Male gli Usa [aggiornamento delle 07:54] - 69Petrus : RT @italyinafg: Leggi gli aggiornamenti relativi alle misure di prevenzione del #COVID19 sul sito dell'Ambasciata. Focus Nuovo Coronavirus… - FrancescaCose : @Meaxlux @a_meluzzi @CesareOrtis per chi legge e magari non ha libri di medicina a casa questo link puo aiutare -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nessun nuovo decesso e +47 positivi: 22 nella provincia di Bologna, di cui 16 nei focolai isolati nella logistica Regione Emilia Romagna COVID ABRUZZO: DUE NUOVI CASI IN PROVINCIA DI PESCARA E NESSUN DECESSO

PESCARA - Oggi in Abruzzo si sono registrati due nuovi casi positivi al coronavirus, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 3.323. I casi di oggi si riferiscono alla provincia di Pesca ...

Coronavirus, nuovo record a livello globale: oltre 220mila casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus: nuovo record giornaliero di casi. Nelle ultime 24 ore oltre 200 mila contagiati. I casi giornalieri di coronavirus a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220.000 venerd ...

PESCARA - Oggi in Abruzzo si sono registrati due nuovi casi positivi al coronavirus, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 3.323. I casi di oggi si riferiscono alla provincia di Pesca ...Coronavirus: nuovo record giornaliero di casi. Nelle ultime 24 ore oltre 200 mila contagiati. I casi giornalieri di coronavirus a livello globale hanno ampiamente superato la soglia dei 220.000 venerd ...