Coronavirus | Nuovo Decreto Legge | ecco cosa cambia dal 14 luglio

Il governo sta per emanare un Nuovo Dpcm - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri - sull'emergenza Coronavirus per prorogare le misure già esistenti e ora in vigore per contenere il contagio: le norme sono infatti in scadenza il 14 luglio. Sarà il ministro della Salute Roberto Speranza ad illustrare i provvedimenti in Parlamento martedì prossimo. Ieri il governo ha infatti precisato che martedì 14 si voterà in Parlamento sulle comunicazioni del ministro Speranza sul Nuovo Dpcm, destinato appunto a rinnovare le norme anti contagio da Coronavirus in scadenza. Sul Nuovo Decreto, che dovrebbe in sostanza prorogare le norme esistenti, il premier Conte ha delegato Speranza a riferire in Aula, ...

