Coronavirus, nuovi divieti fino al 14 luglio: voli e discoteche ko (Di domenica 12 luglio 2020) In vista del nuovo Dpcm per contenere il contagio da Coronavirus, il governo studia alcuni aggiustamenti che potrebbero influenzare l’estate. Il 14 luglio è la data di fine stabilita per le norme attualmente in vigore sul Coronavirus, il governo, però, sta studiando degli aggiustamenti. Martedì sarà il ministro della Salute Roberto Speranza ad illustrare in … L'articolo Coronavirus, nuovi divieti fino al 14 luglio: voli e discoteche ko proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

