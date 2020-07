Coronavirus, nove morti in Italia (di cui 8 in Lombardia) (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 9 le vittime registrate oggi in tutta Italia a causa del Coronavirus, ma 8 solo in Lombardia. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di 243.061. Leggi su huffingtonpost

RaiNews : #Coronavirus, gli aggiornamenti in #Italia: 234 nuovi casi. Nove i decessi, otto dei quali in #Lombardia - FatimaCurzio : RT @RaiNews: #Coronavirus, gli aggiornamenti in #Italia: 234 nuovi casi. Nove i decessi, otto dei quali in #Lombardia - Eib63 : RT @RaiNews: #Coronavirus, gli aggiornamenti in #Italia: 234 nuovi casi. Nove i decessi, otto dei quali in #Lombardia - hogiadato : RT @RaiNews: #Coronavirus, gli aggiornamenti in #Italia: 234 nuovi casi. Nove i decessi, otto dei quali in #Lombardia - sameelahmad1 : RT @RaiNews: #Coronavirus, gli aggiornamenti in #Italia: 234 nuovi casi. Nove i decessi, otto dei quali in #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nove Coronavirus Toscana, i nuovi casi sono nove. Nessun decesso LA NAZIONE Coronavirus, zero nuovi contagi e nessun decesso in Sicilia: risalgono contati e vittime in Italia

Nessun nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva anche nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'e ...

Coronavirus in Lombardia, calano i contagi ma raddoppiano i decessi. Aumentano i guariti

Milano, 12 luglio 2020 - Sono 77 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’. I tamponi effettuati sono 9.545, per un totale complessi ...

Nessun nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rileva anche nessun decesso. In totale i casi registrati dall'inizio dell'e ...Milano, 12 luglio 2020 - Sono 77 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 ‘debolmente positivi’. I tamponi effettuati sono 9.545, per un totale complessi ...