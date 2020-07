Coronavirus nel mondo, Disney World riapre a Orlando. 15mila casi in un giorno in Florida, positiva l’attrice Rai Bachchan (Di domenica 12 luglio 2020) Disney World riapre a Orlando. Una ripresa dell’attività nonostante i numeri del contagio negli Usa sono molto alti. WASHINGTON (STATI UNITI) – Disney World riapre a Orlando. Dopo la chiusura per la pandemia, la struttura ha deciso di riprendere la propria attività nonostante i numeri in forte crescita negli Usa. Si tratta di una prova con le autorità sanitarie che potrebbero decidere di chiuderla in caso della presenza di un focolaio nell’impianto. 15mila casi in un giorno in Florida La riapertura del Disney World ad Orlando potrebbe provocare diverse polemiche visto che negli Usa i ... Leggi su newsmondo

Coronavirus - la preoccupazione dell’Oms : “Contagi raddoppiati nelle ultime settimane” Nonostante in Europa l’impressione è che il Coronavirus stia lentamente scomparendo, malgrado qualche focolaio che talvolta si verifica, a livello globale la situazione sembra essere ben diversa e molto più preoccupante. Ad ...

Nonostante in Europa l’impressione è che il stia lentamente scomparendo, malgrado qualche focolaio che talvolta si verifica, a livello globale la situazione sembra essere ben diversa e molto più preoccupante. Ad ... Coronavirus - 14 positivi nella Chapecoense : stop al campionato Il Brasile continua a rappresentare uno dei paesi più colpiti dal Coronavirus , con 1,84 milioni di casi e oltre 71 mila decessi dall'inizio della pandemia, dati aggiornati al 12 luglio,. Eppure si è ...

Il Brasile continua a rappresentare uno dei paesi più colpiti dal , con 1,84 milioni di casi e oltre 71 mila decessi dall'inizio della pandemia, dati aggiornati al 12 luglio,. Eppure si è ... Coronavirus - aumentano i casi nel mondo : l’OMS stila la classifica dei paesi con maggior incidenza Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della sanità denuncia un aumento dei casi giornalieri nel mondo, ecco i numeri dell’emergenza. L’Oms ha registrato nel mondo 230.370 casi giornalieri di Coronavirus. E’ stato ...

