Coronavirus nel Lazio, 20 nuovi casi, 16 vengono dall’estero: positivo anche un bimbo di 1 anno (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 20 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 16 sono di importazione. Nell‘Asl Roma 1 sono 2 i nuovi casi, tutti registrati in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I. Nell’Asl Roma 2 14 nuovi casi: 12 sono persone di nazionalità del Bangladesh testate al drive-in e con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati, un nuovo contagio è una persona di rientro dal Montenegro e uno dall’Afghanistan. Nell’Asl Roma 3, un nuovo caso: si tratta di un uomo di 75 anni positivo al tampone prescritto dal medico di base. positivo anche un bambino di 1 anno a Civitavecchia (Asl Roma 4) e trasferito al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

petergomezblog : Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima vo… - SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - Corriere : Covid, l’Oms lancia l’allarme: record di casi nel mondo in 24 ore - loredhana4 : RT @GeMa7799: Coronavirus, Matteo Bassetti contro Conte: 'Stato d'emergenza? Non siamo nel dramma, roba alla Tafazzi' 'Stiamo dando al mond… - legalite952 : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus #USA?? #Trump ha usato per la prima volta una mascherina in un'occasione ufficiale. Nel frattempo per quell… -