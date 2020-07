Coronavirus: Meloni a Boccia, ‘stato emergenza arca Noé? Rischiano estinzione’ (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il ministro Boccia dice che lo “stato d’emergenza è la nostra arca di Noè”. Ha ragione: anche in questo caso è pensata soprattutto per salvare specie a rischio estinzione, come grillini, piddini e renziani che fanno i ministri e occupano poltrone senza il consenso popolare”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.L'articolo Coronavirus: Meloni a Boccia, ‘stato emergenza arca Noé? Rischiano estinzione’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Boccia dice che lo "stato d'emergenza è la nostra Arca di Noè". Ha ragione: anche in questo caso è pensata soprattutto per salvare specie a rischio estinzione, ...

Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Il ministro Boccia dice che lo "stato d'emergenza è la nostra Arca di Noè". Ha ragione: anche in questo caso è pensata soprattutto per salvare specie a rischio estinzione, ...