Coronavirus | Locatelli | “La scuola ripartirà | ma il virus non si è indebolito” 

Coronavirus, Locatelli assicura sulla scuola: questa ripartirà. Ma al contempo lancia un grosso allarme in vista dell'autunno: "Le condizioni climatiche favoriscono la circolazione dei virus respiratori. E il Covid-19 non si è indebolito". La minaccia non è svanita e il Coronavirus non si è affatto ridimensionato. Lo ribadisce a gran voce Franco Locatelli, presidente del

