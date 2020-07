Coronavirus, l’infermiere di Cremona risponde agli insulti: “È stato uno sfogo, volevo che ci aiutassero” (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo il post, gli insulti: “Mi danno del terrorista” accusa Luca Alini, 47 anni, infermiere dell’ospedale di Cremona conosciuto per un post su Facebook in cui si lamentava per il ritorno di casi di Coronavirus all’ospedale dove lavora. “È stato uno sfogo – spiega – Una settimana prima avevamo liberato Pneumologia dall’ultimo paziente. Sette giorni dopo ne abbiamo ricoverati due, di lì a poco i degenti sono diventati dieci in tutto l’ospedale”. E da lì la reazione, immediata, per quello che stava succedendo. Uno sfogo sorto come una reazione istintiva, “di getto” a ciò che stavano vivendo, spiega Alini, per paura di “vivere la stessa situazione un’altra volta”. Un gesto, ... Leggi su ilfattoquotidiano

IlContiAndrea : “Coronavirus, ci risiamo”. L’allarme dell’infermiere di #Cremona: “Nuovi pazienti ricoverati”. Ma l’ospedale ridi… - Noovyis : (Coronavirus, l’infermiere di Cremona risponde agli insulti: “È stato uno sfogo, volevo che ci aiutassero”) Playhi… - ele9061 : RT @marco_gervasoni: Ora usano pure gli infermieri per la propaganda : come sono democratici. Coronavirus Cremona, l'infermiere Luca Alini… - Torbatura5 : - mrmnft : RT @marco_gervasoni: Ora usano pure gli infermieri per la propaganda : come sono democratici. Coronavirus Cremona, l'infermiere Luca Alini… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infermiere Coronavirus Cremona, l'infermiere Luca Alini: «Pazienti Covid gravi, ci risiamo» Corriere della Sera