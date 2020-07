Coronavirus, le notizie della notte – Alla fine Trump si è convinto: per la prima volta in pubblico con la mascherina. Allarme in India, torna il lockdown (Di domenica 12 luglio 2020) Usa EPA/CHRIS KLEPONIS Il presidente americano Donald Trump indossa la mascherina mentre visita un ospedale militare nel MarylandNel giorno in cui gli Stati Uniti registrano un nuovo record di contagi di Coronavirus, il presidente americano Donald Trump si è mostrato per la prima volta in pubblico indossando una mascherina, dopo mesi passati a respingere i suggerimenti degli esperti. L’occasione è stata la visita a pochi chilometri dAlla Casa Bianca all’ospedale militare Walter Reed a Bethesda, nel Maryland. Risaliva a ormai a maggio la precedente immagine di Trump con la mascherina, mentre però il presidente americano era in visita a una fabbrica. Nel corso di quel ... Leggi su open.online

