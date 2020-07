Coronavirus: la spiaggia di Marina di Ragusa presa d’assalto senza alcuna norma di distanziamento (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus: la spiaggia di Marina di Ragusa presa d’assalto senza alcun distanziamento È diventata virale sui social l’immagine che mostra la spiaggia di Marina di Ragusa, in Sicilia, presa d’assalto dai bagnanti in barba a qualsiasi forma di distanziamento sociale, obbligatoria a causa dell’epidemia di Coronavirus. A denunciare il fatto è il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, il quale punta il dito contro il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, colpevole di aver chiesto lo stato di emergenza per motivi sanitari in seguito ai numerosi sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa. “Mentre il presidente ... Leggi su tpi

VanityFairIt : Martedì 14 luglio, arriveranno a scadenza le misure cautelari, varate nei mesi scorsi per contenere il diffondersi… - imlindamiante : L'italiano medio-sbirro dal balcone ora se ne sta con le chiappe all'aria in mezzo ad altre 300 persone, con in man… - ladympl : No comment #coronavirus Anzio, rubati nella notte alcuni ombrelloni alla spiaggia dei disabili sulla Riviera di Po… - CasaScrittori : RT @robertdolci: Economia vs. Coronavirus, ovvero tra la padella e la brace, tutti in spiaggia. @editoreruggeri @signordirettore @CasaScrit… - robertdolci : Economia vs. Coronavirus, ovvero tra la padella e la brace, tutti in spiaggia. @editoreruggeri @signordirettore… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spiaggia Coronavirus, dal 14 luglio nuove misure di sicurezza: stretta voli e spiagge, discoteche chiuse, sì mascherine Il Messaggero Scontro sullo stato d'emergenza: il governo lavora al dpcm

AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi ... le misure anti-contagio in scadenza e che potrebbe aumentare i controlli in spiaggia e nei luoghi pubblici dove si ...

Coronavirus, nuove misure dal 14 luglio per mascherine, sanificazione e controlli

Nuove misure dal 14 luglio per contrastare il Coronavirus. Intanto lo Stato d'emergenza verrà prorogato fino a fine anno e poi divieto d'ingresso per i cittadini provenienti da alcuni Paesi a rischio.

AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi ... le misure anti-contagio in scadenza e che potrebbe aumentare i controlli in spiaggia e nei luoghi pubblici dove si ...Nuove misure dal 14 luglio per contrastare il Coronavirus. Intanto lo Stato d'emergenza verrà prorogato fino a fine anno e poi divieto d'ingresso per i cittadini provenienti da alcuni Paesi a rischio.