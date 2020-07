Coronavirus, la preoccupazione dell’Oms: “Contagi raddoppiati nelle ultime settimane” (Di domenica 12 luglio 2020) Nonostante in Europa l’impressione è che il Coronavirus stia lentamente scomparendo, malgrado qualche focolaio che talvolta si verifica, a livello globale la situazione sembra essere ben diversa e molto più preoccupante. Ad affermarlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, che in seguito agli ultimi dati ha cercato di lanciare un appello per sensibilizzare le persone: “E’ necessaria un’azione collettive per invertire la rotta. nelle ultime sei settimane il numero di persone contagiate dal Covid-19 è raddoppiato”. Attualmente, i numeri raccontano che i casi di Coronavirus nel mondo hanno superato i 12 milioni, mentre il totale dei morti si aggira sui 561 mila. Leggi su sportface

La curva epidemia in Italia sta tornando a destare qualche preoccupazione e nuovi piccoli focolai sono all'ordine del giorno, ma la situazione di emergenza legata alla pandemia di COVID-19 che stiamo ...

