Coronavirus Italia, misure prorogate fino al 31 luglio: cosa cambia (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus Italia misure restrittive prorogate almeno fino al 31 luglio. cosa cambia per discoteche, fiere, voli e assembramenti Emergenza Coronavirus Italia, misure prorogate e nessuna riapertura in vista per discoteche, centri congressi e fiere. Sarà ufficiale martedì prossimo, 14 luglio, ma nei piani del governo c’è l’intenzione di prorogare le misure restrittive almeno fino al … L'articolo Coronavirus Italia, misure prorogate fino al 31 luglio: cosa cambia ... Leggi su inews24

