Coronavirus Italia, mascherine, viaggi e movida. Cosa cambia dal 14 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Il 14 luglio scadono le misure attualmente in vigore per contenere il contagio da Coronavirus. Il governo ha intenzione di rinnovarle con un nuovo Dpcm , decreto del presidente del Consiglio ministri ,... Leggi su quotidiano

Coronavirus : +234 contagi in Italia - in Catalogna nuovo lockdown in 8 comuni Risalgono i contagi in Italia nella seconda domenica di luglio: +234 casi. Cala ancora in numero dei ricoverati, ma aumenta di una unità quelli in terapia intensiva. 9 i morti, di cui 8 in Lombardia. ...

Risalgono i in nella seconda domenica di luglio: casi. Cala ancora in numero dei ricoverati, ma aumenta di una unità quelli in terapia intensiva. 9 i morti, di cui 8 in Lombardia. ... Coronavirus Italia : il bollettino di domenica 12 luglio Divulgato il nuovo bollettino con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza Coronavirus e, seppur i contagi riscontrano un leggero aumento, si aggiunge una regione alla conta di quelle a contagi zero. Mentre sono state anticipate le ...

Divulgato il nuovo con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza e, seppur i contagi riscontrano un leggero aumento, si aggiunge una regione alla conta di quelle a contagi zero. Mentre sono state anticipate le ... Coronavirus - in Sicilia contagi zero e nessun decesso : risalgono i casi in Italia - 9 i morti nessun nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia . Secondo i dati di oggi trasmessi dal ministero della Salute, non si rilevano decessi. In totale i casi registrati dall'inizio dell'epidemia...

