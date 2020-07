Coronavirus Italia: il bollettino di domenica 12 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) Divulgato il nuovo bollettino con tutti i dati aggiornati in merito all’emergenza Coronavirus e, seppur i contagi riscontrano un leggero aumento, si aggiunge una regione alla conta di quelle a contagi zero. Mentre sono state anticipate le nuove misure di prevenzione, si attende la giornata di martedì, quando il ministro della salute Speranza riferirà in Senato. Il bollettino del 12 luglio Salgono ancora i nuovi contagi, nella giornata di domenica 12 luglio se ne contano ben 234, in aumento dunque rispetto alla giornata di sabato, nella quale se ne contavano 188. I numeri dei decessi restano stabili oggi si contano 9 morti, per un totale di 34.954. Al momento si contano 68 persone ricoverate in terapia intensiva, in aumento di una unità rispetto a ... Leggi su thesocialpost

