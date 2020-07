Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 luglio: morti, contagi, guariti (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 12 luglio. È di 13.179 (-124) persone attualmente positive, 34.954 (+9) morti e 194.928 (+349) guariti, per un totale di 243.061 ... Leggi su tpi

