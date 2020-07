Coronavirus in Toscana, ottima notizia: nessun morto, oggi 12 luglio. E un solo contagio (Di domenica 12 luglio 2020) Nonostante il nuovo allarme mondiale, la Toscana fa oggi, 12 luglio, un grande passo avanti nella lotta al Coronavirus: non registra nessun morto. E c'è un solo nuovo contagio. Che porta a 10.322 i casi di positività da inizio pandemia Leggi su firenzepost

sole24ore : Sono 5 le Regioni con un indice Rt, il tasso di contagiosità, superiore a 1. Si tratta dell'Emilia Romagna (1,2), c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - Agenzia_Ansa : #coronavirus individuato un altro #cluster in #Toscana, è il quarto nella regione. Si tratta di 10 casi a… - cascinanotizie : Coronavirus, zero casi nel Pisano uno in tutta la Toscana - AnsaToscana : Coronavirus: un nuovo caso e nessun decesso in Toscana. Stabili i guariti, attualmente positivi sono 331 #ANSA -