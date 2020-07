Coronavirus in Spagna, aumentano di nuovo i contagi: oltre 250 solo a Barcellona (Di domenica 12 luglio 2020) Continuano ad aumentare i contagi di Coronavirus in Spagna. Il Dipartimento della Salute ha registrato 816 nuovi positivi, di cui 253 a Barcellona. Leggi su tuttonapoli

