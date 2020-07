Coronavirus, in Lombardia 77 nuovi positivi e 8 decessi (Di domenica 12 luglio 2020) commenta Sono 77 i nuovi casi positivi in Lombardia, di cui 15 a seguito di test sierologici e 16 debolmente positivi con 9.545 tamponi effettuati. I decessi sono 8, per un totale di 16.748 morti dall'... Leggi su tgcom24.mediaset

