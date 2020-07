Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 12 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 12 luglio Andamento stabile per quanto riguarda il Coronavirus in Italia, dove, ancora nella giornata del 12 luglio, non si registrano situazioni critiche nonostante il progressivo allentamento delle misure restrittive. I contagi sono in aumento (234 nelle ultime 24 ore) in Italia con un incremento in Emilia Romagna (+71) ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - LegaSalvini : #SALVINI, BOOM DI SBARCHI: 'IL GOVERNO BLOCCA GLI AEREI DAL BANGLADESH, MA LASCIA ARRIVARE PIÙ DI 1.380 BENGALESI C… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, 28 IMMIGRATI SBARCATI IN CALABRIA POSITIVI AL COVID - enricomaino : RT @Adri19510: QUESTO SUCCEDE QUANDO AL GOVERNO CI SONO DEGLI INCAPACI CHE SE NE FREGANO DEGLI ITALIANI , VERGOGNATEVI!!!!!!!!!!!!!! Immigr… - romi_andrio : RT @siamonoitv2000: 'Io e mio marito siamo lavoratori precari, dal prossimo mese saremo senza entrate. L'Italia è messa in ginocchio da un… -