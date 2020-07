Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 luglio: 243.061 casi positivi e 34.954 morti (Di domenica 12 luglio 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 12 luglio. In crescita il numero dei contagiati: 234 nuovi positivi e 9 morti Leggi su corriere

